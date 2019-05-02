Kepez Belediyesi, mahallelere gidecek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarla bir araya geldiği toplantıda," Yeni dönemde muhtarlarımızla daha çok bir araya geleceğiz. Problemleri yerelde çözeceğiz ve belediyeyi mahallelere götüreceğiz.” dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, 68 mahalle muhtarıyla yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısını yaptı. Belediye yemekhanesindeki toplantıda yeni dönemde mahallelerde yapılacak olan çalışmalar konuşuldu.

Başkan Hakan Tütüncü'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye başkan yardımcıları, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 68 mahalle muhtarı katıldı.

Başkan Tütüncü, muhtarlara başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Yeni dönemde de çiçek gibi işler yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Tütüncü, “Birinci dönemimizde iyi işler yaptık. İkinci dönemimiz, birinci dönemimize göre üzerine koyduğumuz daha bereketli bir dönem oldu. Bu döneme de çok hızlı başladık. İnşallah yeni dönemimiz de çok bereketli olacak.” dedi

“Kepez için gece-gündüz birlikte çalışacağız”

Tütüncü, yeni dönemde de muhtarlarla birlikte güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, " Birbirimize saygı ve sevgide asla kusur etmemeye özen gösterelim. Seçimler geride kaldı. Bir siyasetçi, seçimde neticeyi aldığı andan itibaren 2 şey düşünmeli; birincisi kampanya dönemini artık geride bırakmalı. Bize oy verenlerin de, bize oy vermeyenlerin de, bizim gibi düşünenlerin de bizim gibi düşünmeyenlerin de seçilmiş muhtarıyız, belediye başkanıyız. İkincisi; önümüzdeki 5 yılda hemşerilerimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Bunu da birlikte, beraber yapacağız.”ifadelerine yer verdi.

"Birlikte çalışalım"

Tütüncü, yeni dönemde ortaya koydukları hedeflere ulaşabilmek için muhtarların desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Muhtarlara birlik beraberliğin öneminden bahseden Başkan Hakan Tütüncü, " Önümüzdeki 5 yıl içerisinde birlikte mücadele edersek, birlikte problemlerin üzerine gidersek netice elde etme katsayımız daha da yükselecek ve gücümüz artacak. Birlikte, beraber hareket etmemiz çok önemli. Birlikte olursak güçlü oluruz. Birlikte olmazsak herkes kendi başının çaresine bakarsa iyi olmaz. Hep birlikte, hep beraber çalışalım, gayret gösterelim. Halkımızla kucaklaşalım, halkımızla gönül bağımızı güçlendirelim. Bilesiniz ki, güçlü belediye, güçlü muhtarları sonuçlar. Eğer bir yerde güçlü bir belediye idaresi ve belediye başkanı varsa orada güçlü muhtarlar olur."diye konuştu.

"Belediye mahalleye gidecek"

Belediye ve muhtarlığın organize şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Tütüncü," Belediye ve muhtarlık insanın iki ayağı gibidir. İnsanın bir ayağı olmazsa yürüyemez. Muhtarlarımızla periyodik zamanlarda yaptığımız hizmet istişare toplantılarına yeni dönemde de devam ettireceğiz. Muhtarlarımızla daha çok bir araya geleceğiz. Problemleri yerelde, mahallede çözeceğiz. Belediyeyi mahallelere götüreceğiz. Muhtarlık ve belediyenin birlikte çalışmasının en önemli özelliklerinden birisi de şudur; muhtar, belediye başkanının gören gözü, işiten kulağıdır. Mahallede hem belediyenin yaptıklarını vatandaşa anlatır, hem de vatandaşın taleplerini belediye idaresine getirir.”dedi.