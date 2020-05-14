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Kepez Belediyesi müzeleri evlere taşıdı

Korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ev de kalmak zorunda olduğumuz bu süreçte, Kepez Belediyesi hayatları renklendirmek ve kültürel bilgilere katkı koymak amacıyla müzeleri evlere taşıdı.


Kepez Belediyesi, kültür sanat hizmetlerini evlere taşımaya devam ediyor. ‘Evde Kal Sanatla Kal' mottosuyla Dokuma Modern Sanatlar Galeri'ndeki resim sergilerini sosyal medya hesapları aracılığıyla sanatseverlerle buluşturan Kepez Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önleyici tedbirler kapsamında müzelerin kapıları da ziyaretçilerine kapanmıştı. Kepez Belediyesi, hayatları renklendirmek ve kültürel bilgilere katkı koymak amacıyla müzeleri ve müzeler içindeki objeleri evlere taşıdı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yayınlanan ‘EvBilgiseli' ile Dokumapark Müzeler kompleksinin kapıları tarihe yolculuk yapmak isteyenlere aralandı.



Müzelerdeki objeler anlatılıyor


Kepez Belediyesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen oyuncak müzesi olan ‘Anadolu Oyuncak Müzesi'nden, Antalya'nın 500 bin yıl önceki tarihsel çizgisinin ilk anlarından günümüze kadarki, geçmişin izlerini taşıyan ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne, şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatıldığı ‘Anadolu Şehitler Müzesi'ne kadar tüm müzeleri kültürel bilgilere katkı koymak amacıyla evlere taşıdı. Müzelerdeki objelerin bilinmeyen yönleri her hafta Kepez Belediyesi Müzeler Müdürü Emrah Ünlüsoy tarafından anlatılıyor.

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