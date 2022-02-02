Kepez Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Kepez Belediyesi, çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde ilk yardım eğitimi veriyor. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personellere yönelik düzenlenen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' kapsamındaki ilk yardım uygulamaları Belediye Tıp Merkezi'nin Eğitim Salonunda gerçekleştiriliyor. 31 Ocak tarihinde başlayan İlk Yardım Eğitimleri, 25'er kişilik gruplar halinde düzenleniyor. Eğitimler, toplamda 16 saati tamamlayacak şekilde düzenli aralıklarla devam edecek. İlkyardım eğitimlerinde katılımcılara temel ilkyardım uygulamaları, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, bilinç bozukluklarında ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgiler verildi.