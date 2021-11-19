Kepez Belediyesi Spor Kulübü dayanışma için toplandı

Antalya'da Kepezlilerin daha fazla spor yapmasını hedefleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, daha iyi sonuçlar için yönetim kurulu toplantısı düzenledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, hedeflerine ulaşmak için sürekli toplantılar düzenliyor. Kulüp içinde dayanışmayı amaçlayan kulüp, daha fazla Kepezlinin spor yapmasını birincil hedef olarak belirledi. Kulüp yönetimi ve branş sorumluları, eksikleri belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek için sık sık bir araya geliyor

Yönetim kurulu üyeleri ve spor branşı antrenörlerinin katıldığı toplantıda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, beklentilerini anlattıktan sonra her antrenöre söz hakkı verdi. Antrenörler durum değerlendirmesi yaparak, daha iyi hizmet vermek adına gereksinimlerini açıkladı.