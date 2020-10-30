İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lisanslı sporcuların katılımıyla, ‘Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği’ düzenledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lisanslı sporcuların katılımıyla, ‘Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği' düzenledi.


Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ‘Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği' düzenleyerek kutladı. Kulübün lisanslı sporcularının katıldığı etkinlik Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve kulüp antrenörlerinin katıldığı etkinlikte genç sporcular kurulan parkurlarda yarışırken, teknik konularda da tecrübeler kazandılar. Düzenlenen müsabakalar ise eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Keyifle geçen müsabakaların ardından genç sporcular Kulüp Başkanı Hakan Çatal, tarafından ödüllendirildi. Birinciye basketbol topu, ikinciye satranç takımı ve üçüncü gelen sporcuya da kitap hediye edildi. Kepez'in genç yetenekleri, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını güzel, eğlenceli, heyecanlı ve bir o kadarda anlamlı bir etkinlikle kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.