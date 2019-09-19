Kepez Belediyesi temiz bir çevre için işbaşında

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, pırıl pırıl bir Kepez için cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Çalışmalarını 68 mahallede büyük bir özenle gerçekleştiren ekipler, cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkıyor, pazar alanlarında da gece temizliği yapıyor. Sıcak havanın etkisiyle kötü koku ve bakteri üremesi artışının önüne geçebilmek için çöp konteynerlerini de düzenli olarak dezenfekte eden ve yıkayan ekipler, kaldırım kenarlarında ve orta refüjlerde bulunan otlarında temizliğini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlarla ev ve bahçe atıkları konusunda koordineli bir şekilde çalışan Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki atıkların görsel kirliliğe neden olmadan kaldırılmasını sağlıyor. Ekipler, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla da su giderlerinin bulunduğu mazgalları da sık sık temizliyor.