Kepez Belediyesi'nden 3 mahalleye çok amaçlı semt pazarı

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını modern semt pazarlarıyla donatıyor. Esnafa ve vatandaşa konforlu alışveriş ortamı sağlamak amacıyla kapalı semt pazarları yapımına büyük önem veren Kepez Belediyesi, açık olan pazar alanlarının üzerini çatı ile kapatıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yapım aşaması tamamlanan Ahatlı Kapalı Pazarını inceledi. Başkan Tütüncü, yazın güneşten, kışın soğuk ve yağıştan koruyan kapalı pazarların vatandaşlara konforlu ortamda alışveriş yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kepez'e yeni pazarlar geliyor

Ahatlı, Yeni Emek ve Erenköy pazarlarının tamamlandığını bildiren Başkan Tütüncü, “2022 yılı Kepez'e yeni pazarlar kazandırdığımız bir dönem oldu. Açık semt pazarlarımızı kapalı semt pazarlarına dönüştürmek suretiyle, hemşerilerimizin kışın yağmurdan, yazın güneşten korumak amacıyla kapalı semt pazarları yapıldı. Kapalı semt pazarları mahallelerimizde sosyalleşmenin de merkezi oldu. Pazar harici günlerde mevlitler, yemekler, belediyenin değişik etkinlikleri kapalı pazar alanlarında gerçekleştirilirken, bir yandan da çocuklar içinde spor yapabilecekleri alanlar üretilmiş oldu. Çok amaçlı pazar yerleri esnafımıza, Kepez'imize hayırlı olsun” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önümüzdeki ay ilçeye 8 semt pazarı daha kazandırılacağını da müjdeledi.