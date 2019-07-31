Kepez Belediyesinden bakım çalışmaları

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni semt parklarının yapımı, mevcut parkların yeniden onarılmasının yanı sıra parkların görselliğine de önem veriyor. Kepez'in 68 mahallesinde bulunan semt parklarının bakımını üstlenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesi 5819 Sokak'taki semt parkın da çalışmalara başladı. Semt parklarının olmazsa olmazı çimler ve ağaçların budaması titizlikle yapıldı. Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Caddesi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım listesinde yerini aldı. 5 Temmuz Caddesi üzerindeki refüjlerin çim ve ağaç bakımlarını da gerçekleştiren belediye ekipleri, yol kenarındaki görselliği bozan bitkilerinde tek tek temizlenmesini sağladı.