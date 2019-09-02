Kepez Belediyesi'nden Muharrem iftarı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova Cem Evi'nde belediyesi tarafından düzenlenen Muharrem orucu iftar yemeğine katıldı. Tütüncü, iftar yemeğinde Cem Evi projesinin çok yakında Altınova'da hizmete gireceğini müjdeledi.

Kepez Belediyesi, Altınova Cem Evi'nde Muharrem orucu iftar yemeği düzenledi. Muharrem orucu iftar yemeğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alevi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tütüncü, Muharrem Ayı'nın ilk iftarını Alevi hemşehrileriyle birlikte yaptı. Sıraya girerek yemeğini kendi alan Başkan Tütüncü, Alevi hemşehrileriyle birlikte dua ederek, oruçlarının kabul olması temennisinde bulundu. Davetliler, çorba, kuru fasulye, pilav, ayran ve tulumba tatlısı ile kurulan sofrada iftar yaptı. Alevi inançlarına uygun olarak yemeklere et ve soğan koyulmadı. İçecek olarak da su yerine ayran ikramı yapıldı.

Tütüncü'den Cem Evi müjdesi

Altınova Cem Evi'nde düzenlenen Muharrem orucu iftar yemeğinde konuşan Tütüncü, Alevi hemşehrilerine de müjde verdi. Daha önce Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile birlikte imzalanan protokol ile çalışmaları başlayan Cem Evi projesinin çok yakında Altınova'da hizmete gireceğini belirten Tütüncü, "Muharrem Ayı tarihimizde ve geleneğimizde yüreğimizin dağlandığı, gözyaşının sel olduğu bir vakte işaret ediyor. Bu anlamlı günde sizinle bir müjdeyi paylaşmak isterim. İnşallah Altınova Cem Evi yapılan planlamalarla en kısa zamanda burada, Altınova'da hizmete açılacak. Bu vesileyle şimdiden bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.