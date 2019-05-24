Kepez Belediyesi'nden vergi mesaisi

Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi'nin 1.taksitinin son ödeme günü 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Kepez Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vatandaşların vergilerini ödemelerinde zorluk çekmemeleri için 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında belediyenin giriş katında bulunan veznelere ödeme yapabilecekler.

Gezici veznelerde görev başında

Kepez Belediyesi'nin gezici vezneleri, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Emlak Vergisi 1. Taksit ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs tarihine kadar mükelleflere pazar yerlerinde hizmet verecek. Zafer ve Habibler Mahallesi'nde cumartesi, Yeni Mahalle ve Çamlıbel Mahallesi'nde ise pazar günü gezici vezneler pazar yerlerinde görev yapacak.

Vatandaşlar, vergilerini Kepez Belediyesi'nin giriş katında bulunan veznelerden, tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki ‘İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan ‘Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebileceği bildirildi.