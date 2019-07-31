Kepez Belediyesinden yol çalışması

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışmaları ile Güneş Mahallesi'nin 6035, 6039, 6535, 6539, Baraj Mahallesi'nin 5802, Habibler Mahallesi 5696 ve 5698 sokakları konforlu yollara kavuştu. Aralıksız devam eden çalışmalarla ilçenin cadde ve sokaklarını yenileyen ekipler, hummalı çalışmalarını Kepez'in 68 mahallesinde sürdürüyor. Kepez Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını her geçen gün daha da genişletiyor.