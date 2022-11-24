Kepez Belediyespor 3 puanla döndü

Antalya'nın 3'üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Muş deplasmanından 2-1 skorla kazanarak 3 puanla döndü.

Artvin deplasmanından 1 puan, ardından Muş deplasmanından da 3 puan alarak Antalya'ya dönen Kepez Belediyespor, play-off'lara kalarak lig atlama hedefinden kopmadı. Geçen pazar sentetik sahada oynadığı Artvin Hopaspor karşılaşmasında talihsizlikler nedeniyle 1 puana razı olan Kepezliler, Muş 1984 Muşspor'da daha dikkatli oynadı. Maçın henüz 3'üncü dakikasında kaptan Enes İlhan Yüksel ile ilk golü atan Kepez Belediyespor, dakika 48'de Yunus Özdemir golüyle 2-0 öne geçti. Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Kepezliler, dakika 80'de Muşlu Dede Çelik'in golüyle tekrar vites yükseltti. Son dakikaya kadar 3'üncü golü arayan Kepezliler, son düdüğün ardından gittikleri soyunma odasında galibiyeti kutladı. Bu galibiyet ile puanını 23'e yükselten Antalya temsilcisi, 3'üncü sıradaki yerini korudu.