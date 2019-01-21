Kepez Belediyespor Antalya'yı temsil edecek

Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde mücadele eden U18 Genç Kız Takımı Antalya ikincisi oldu. Kepez Belediyespor, Antalya'yı Bölge Şampiyonası'nda temsil edecek.

Son maçta şampiyon olan Polis Spor Gücü takımını 50-57'lik skorla mağlup eden potanın perileri, Kuşadası'nda düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Fırsat verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğini gösteren kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve Kepezimizi Ulusal Şampiyona'larda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.” dedi.