Kepez Belediyespor berabere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 12. hafta maçları sona erdi. Liderlik mücadelesinin sergilendiği çok çekişmeli bir hafta geride kaldı. Didim Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Kepez Belediyespor, evine 1 puanla döndü.

Aydın'da gerçekleşen maçın ilk yarısında Kepez Belediyespor kale önünde bulduğu pozisyonu değerlendirerek Didim Belediyespor karşısında öne geçti. İlk 45 dakika sonunda soyunma odasına Kepez Belediyespor 1-0 önde gitti. İkinci yarının ilk dakikalarında Emrah Şenol'un röveşatası ile Kepez Belediyespor skoru, 2-0 yaparak sayı farkını açtı. Ev sahibi Didim Belediyespor, ataklarını sıklaştırıp bulduğu pozisyonları değerlendirerek attığı 2 golle beraberliği yakaladı. Böylece sahadan Didim Belediyespor ve Kepez Belediyespor 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto BAL'ın Antalya temsilcilerinden Kepez Belediyespor, kendi sahası Hasan Doğan Stadyumu'nda Sökespor'u ağırlayacak. 1. Devrenin son bulacağı maçlar 16 Aralık Pazar günü saat:14.00'te oynanacak.