Kepez Belediyespor ilk deplasmandan galibiyetle döndü

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de başlayan Kepez Belediyespor, ilk deplasman heyecanı yaşadığı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü maçını tek gol ile kazandı. Aydın temsilcisi karşısında ilk 3 puanını alan Kepez Belediyespor, 4 puanı ile grubunda 6'ıncı oldu. Adnan Menderes Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü, 87'inci dakikada Mehmet Kaan attı. İyi bir takım kurduklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ‘İlk 2 maçta da yenilmedik. Takımımıza güveniyoruz. Hem belediye hem de kulüp olarak futbol takımımızın arkasındayız. Daha 3'üncü Lig yolculuğumuza yeni başladık' diye konuştu.