Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 1. devre maçlarının sonuna yaklaşılırken Kepez Belediyespor liderliğini koruyor.

BAL 7. grubun lideri Altın Kramponlar, 11. haftada Tavas Birlikspor ile karşılaşacak. 2 Aralık saat 14.00'te Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleşecek maçın hazırlıklarını devam ettiren Kepez Belediyespor, sezonun 1. devresini liderliğini koruyarak kapatmayı planlıyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in son üç haftasına girildi. On bir grupta mücadele verilen BAL'da 3. Lig'in kapısını aralamaya çalışan takımlar ilk devreyi lider olarak kapatmak istiyor. Puan farklarının çok az olduğu ve dengelerin her an değişebileceği, heyecanla geçecek son hafta maçlarına hazırlıklar devam ediyor.