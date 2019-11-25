Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor, kendi evinde Sarayköyspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve spor severler maça tribünden destek verdi. Kepez Belediyespor-Sarayköyspor maçının 19. Dakikasında ilk gol Sarayköyspor'dan geldi. Maçın 28.Dakikasında Kepez Belediyespor'un 7 numaralı futbolcusu Ahmet Keleş'in attığı gol ile 1-1'lik beraberlik sağlandı.