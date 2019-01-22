Kepez Belediyespor U15 Play-Off'ta

Kepez Belediyespor'un genç takımları U15 ve U17, Play-Off'larda kendi kategorilerinde Antalya'yı temsil etmek için mücadele verecek.

‘Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi! sayesinde Kepez Belediyesi tarafından alt yapıya kazandırılan genç yetenekler, elde ettikleri başarıyı Play-Off maçlarıyla da gösterip Türkiye Şampiyonası'na kapıyı aralamak için çalışmalar sürdürüyor. Sezonda çıktıkları tüm maçlarda büyük farklarla galip olan, hiçbir yenilgi ve beraberlik bulunmayan Kepez Belediyespor U15 takımı grubunda 45 puanla birinci oldu. Bekir Arda Ünal ve Mert Şahin'de takım arkadaşları arasında 15 gol ile sezonda en çok gol kaydeden isimler oldular. Kepez'in Genç Kramponları, U15 kategorisinde çıktığı maçlarda toplamda 91 gol atarak tüm gruplar içinde büyük bir başarı gösterdi.

Projenin Meyveleri

Kepez'de alt yapıya verilen önemin altını çizen Kepez Belediyesi Spor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Spora ve sporcuya önem veren ve geleceğin teminatı gençlerin topluma faydalı birer birey olmaları yolunda imkânlar ve fırsatlar sunan Kepez Belediye Başkanım Hakan Tütüncü'ye çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız başarılar, Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projemizin meyveleridir. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum."dedi.