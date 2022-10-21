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Kepez Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı galibiyetle ayrıldı

Kepez Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı, grubundaki en güçlü rakiplerinden DSİ’yi 55-43 yendi.

Kepez Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı, grubundaki en güçlü rakiplerinden DSİ'yi 55-43 yendi.


Kadın Basketbol U16 ekibi Kepez Belediyespor, DSİ'yi salonunda 55-43 yendi. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları sırasıyla 12-9, 8-8, 17-9 ve 18-17 skorlarla tamamlandı. Aynı zamanda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Sportif Koordinatörü olan Koç Besim Güvenç, maç öncesi toplantısında rakiplerini sürekli baskı altında tutmaları talimatı verdi. Hırslı oyunuyla DSİ'yi hata yapmaya zorlayan Kepez'in kızları, bulduğu fırsatları geri çevirmedi. Karşılaşmayı ekibiyle birlikte izleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, oyuncularını tebrik etti.

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