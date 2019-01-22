Kepez Belediyespor U17 Play-Off'da

Kepez Belediyespor, grubunda 2'nci sırada yer alarak Play-off maçlarında oynamaya hak kazandı.

Antalya Amatör Küme U17 kategorisinde Play-off müsabakaları tek devre usulüne göre oynanacak ve Antalya'nın il temsilcisi belirlenecek. Takımlar Türkiye şampiyonasına giden yolda başarı elde etmek için mücadele verecek. Kendi alt yapısında yetiştirdiği gençlere fırsat verip profesyonel olmalarını sağlayan projeler üreten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çocuklarımız iyi ve güzel bir gelecek için onlara verilen fırsatları başarılı sonuçlarla değerlendirdiklerini ispatladılar. Elde edilen netice 7'den 70'e her gönüle dokunmaya çalışmamızın sonucudur. Doğru işler, başarılı sonuçları getiriyor. Hedeflediğimiz yolda adımlarımızı atmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceğiz.” dedi.