Kepez Belediyespor'da galibiyet sevinci

grupta bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Yatağanspor'u yendi. Muğla Yatağan İlçe Stadı'nda oynanan maçta Kepez'in Altın Kramponları attığı 3 golle evine galip döndü.

Hafta sonu oynanan maçta Yatağanspor'a konuk olan Kepez Belediyespor, rakibine göz açtırmadı. Karşılaşmanın ilk golü 24. dakikada Kepez'in Altın Kramponu Emrah Şenol'dan geldi. Havadan gelen pası şık bir kafa vuruşuyla gole çeviren Emrah, Kepez Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı başka gol kaydedilmeyen maçta Yatağan 0 - 1 Kepez Belediyespor sonucuyla takımlar soyunma odasına geçti. İkinci yarıda Yatağanspor ataklarını hızlandırdı, aradaki farkı kapatmaya çalıştı ancak Kepez'in kalecisi Fatih Şimşek'i geçemedi. Karşılaşmanın ikinci golü de Kepez Belediyespor'dan geldi. 61 dakikada Enes İlhan Yüksel'in şutu ile top ağlarla buluştu ve Kepez Belediyespor 2-0 öne geçti. Beş dakikalık uzatma verilen maçta 90+4. dakikada Engin Mustafa Ulutaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Kepez Belediyespor'un 3-0'lık skorla evine dönmesini sağladı.

Lideri ağırlayacak

Maçtan elde ettiği sonuçla fikstürde ilk üçe giren ve önündeki takımlarla arasındaki sayı farkını kapatmayı başaran Kepez Belediyespor, 3 Şubat'ta grubun lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor'u Kepez'de, Hasan Doğan Stadyumu'nda ağırlayacak.