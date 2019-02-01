İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez Belediyespor'da hedef 3. Lig

BAL 7.

grupta bulunan Kepez Belediyespor, 3.Lig yoluna ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) takımlar zirve sahibi olmak ve 3. Ligde yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. grupta bulunan Kepez Belediyespor, 3.Lig yolunda ilerliyor. BAL 1. Devre'de zirveye yerleşip bunu haftalarca koruyan Kepez Belediyespor, 2. Devre maçlarında da göstererek 3. Lig'in kapısını açmayı planlıyor.


Maça giriş ücretsiz


grupta 3.sırada bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu ligin zorlu ekiplerinden Bucak Belediye Oğuzhanspor'u ağırlayacak. 15. haftada averajda aynı puana sahip takımlar oynanacak bu maçın sonucuyla zirvenin sahibini belirleyecek. Kepez, Hasan Doğan Stadyumu'nda 3 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maça girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.