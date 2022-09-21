Kepez Belediyespor'da hedef Antalya'yı temsil etmek

İlk maçını farklı kazanan Kepez Belediyespor U18 Basketbol takımını tebrik eden kulüp başkanı Çatal, oyuncularından lig sonunda Antalya'yı temsil etmelerini istedi.

Kepez Belediyespor U18 Basketbol Takımı, ligin ilk maçını yaptıkları Akademi Gençlik Spor Kulübü'nü 79-46 yendi. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları 20-17, 18-8, 20-9 ve 21-12 skorlarla tamamlandı. Maça önde başlayıp fark açarak tamamlayan Kepez Belediyespor, kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Soyunma odasında bir konuşma yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ligde çok daha zor maçlar olacağını hatırlattı. Basit top kayıpları ve steps gibi hatalar yapan oyuncularını uyaran Çatal, ‘Burada konsantrasyon nedeniyle yaptığınız basit hatalar, üniversite sınavında birkaç doğru bildiğiniz soruyu yanlış işaretlemeniz ile aynı sonucu doğurur. Sizlerden sporu ve eğitim hayatınızı ciddiye almanızı istiyorum. Geçmişte Antalya'yı temsil eden takımlardan bir eksiğiniz yok, sizin de hedefiniz bu olmalı' diye konuştu.