Kepez Belediyespor'un ilk deplasman heyecanı

Sezona 3'üncü Lig'de başlayan Kepez Belediyespor, ilk deplasmana 11 Eylül'de Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü karşısında çıkacak. Bu lige yeni çıkan her iki takım, geçen hafta kendi sahalarındaki başlangıç maçını golsüz beraberlikle tamamlamıştı. Hasan Doğan Stadı'ndaki antrenmanlar öncesi taktik eğitimleri veren teknik direktör koltuğundaki Şakir Filiz, gol yolları üzerinde duruyor. Transfer sezonunun bitmesinin ardından iyi bir takım kurduklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, ‘Lige yeni katılan iki 2 takımın mücadelesi olacak. İyi transferler yaptık. İlk 3 puanı almak için sahaya çıkacağız' dedi.