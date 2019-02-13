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Kepez Belediyespor'un sırtı yere gelmedi

Kepez Belediyespor, Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen müsabakalarda rakiplerini alt ederek, başarılı sonuçlarla minderden ayrıldı.


Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen müsabakalarda kendi klasmanında mindere çıkan Kepez Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri, rakipleri karşısında başarılı sonuçlarla minderden ayrıldı. Alt yapıdan yetiştirilen sporcular 11 Yaş Serbest Erkekler İl Şampiyonası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazanırken, 11 Yaş Grekoromen Erkekler İl Şampiyonası ‘nda; 1 birincilik, 2 ikincilik, 13-15 Yaş Grekoromen Büyük Minikler de; 5 üçüncülük, Genç Kadınlar İl Şampiyonası'nda; 4 birincilik, 1 ikincilik, U23 Kadınlar İl Şampiyonası'nda ; 4 birincilik, 1 ikincilik, U23 Grekoromen Erkekler İl Şampiyonası'nda; 3 birincilik elde ettiler.



“Bize gurur veriyor”


Alınan sonuçların tesadüf olmadığını ve çocukların gelecekleri için özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere özellikle teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü sözlerine şöyle devam etti:


“Antrenörlerimizi ve çocuklarımızı kutluyorum. Spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımız aldıkları madalya ve kupalarla Kepez ailesi olarak bize gurur veriyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin meyvesini toplayarak, yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği her başarı yeni projeler üretmemizi ve çocuklarımızın geleceklerine katkı sağlayacak gelişmeler yapabilmemizi sağlıyor.”

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