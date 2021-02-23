Kepez camilerin bahçesini güzelleştiriyor

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Erkan Camii'nin bahçesini çevre düzenlemesi çalışmasıyla güzelleştiriyor.

Kepez Belediyesi, sağlık kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin ve kamu kurumlarının hizmet taleplerini karşılıyor. Bu kapsamda Habibler Mahallesi'nde, Düden Caddesi üzerinde bulunan Hacı Hasan Erkan Camii'nin bahçesi de güzelleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, başlattığı çevre düzenlemesi kapsamında caminin bahçesinde bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştiriyor. Bahçenin parke taşı çalışması yapılmayan kısımlarına ise çim ekilecek ve ağaç dikilecek. Yine bahçeye banklar yerleştirilecek. Yapımında sona gelinen çevre düzenlemesi çalışmasıyla cami cemaatinin namaz vakitlerini beklediği, sohbet ettiği ve cenaze namazının kılındığı bahçe güzel bir görünüm kazanmış olacak.

“Kepez'den 167 camiye destek”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açıklamasında vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir ortamda yapabilmesi amacıyla ilçedeki 167'ye yakın caminin bakım, onarım ve bahçe düzenlemesiyle ilgili hizmet taleplerini imkanları dahilinde karşıladıklarını söyledi.

Türk İslam medeniyetinde hayatın merkezine yerleştirilen camilerin etrafında yaşamın şekillendiğini kaydeden Başkan Tütüncü, “Bu hassasiyetle ilçedeki camilerin fiziki alandaki sıkıntılarının çözümüne destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Camilere temizlik hizmeti”

İlçe genelindeki tüm camilerin iç mekan, çevre temizliği ile genel bakımını 12 yıldır periyodik olarak yaptıklarının altını çizen Başkan Tütüncü, pandemi döneminde de ibadethaneleri dezenfekte ettiklerini de aktardı.

Tütüncü, mobil halı yıkama makinesiyle camilerin yerinden çıkarılması zor olan halılarını da yerinde temizlediklerini hatırlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imkânlar dâhilinde ibadethanelere, okullara ve vatandaşların kamu hizmeti aldığı alanlara hizmet desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.