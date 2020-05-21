Kepez camilerini dezenfekte ediyor

Camilerin kontrollü olarak 29 Mayıs'ta ibadete açılma kararının ardından harekete geçen Kepez Belediyesi, ilçede bulunan tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Kepez Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Kepez Belediyesi Mobil Dezenfekte Ekipleri, ibadete açılma sürecindeki camilerin dezenfekte işlemlerine başladı. Kontrollü ve koşullu olarak 29 Mayıs'ta camilerin ibadete açılma kararının açıklanmasının ardından harekete geçen Kepez Belediyesi ekipleri, berberler, kuaförler, muhtarlıklar ve aile sağlığı merkezlerinden oluşan dezenfekte programlarına ilçedeki 157 camiyi de ekledi.

Camilerde hummalı çalışma

Kepez'deki tüm camiler önce belediyenin temizlik ekipleri tarafından titizlikle temizleniyor, ardından da her biri ikişer kişiden oluşan 6 dezenfekte ekibi tarafından da dezenfekte ediliyor. Öğlen ve ikindi namazlarında açık olacak camilere yoğunlaşan ekipler, 29 Mayıs öncesinde ilçedeki tüm camilerdeki temizlik ve dezenfekte işlemini tamamlayacak. Sonrasında camilerdeki dezenfekte işlemleri periyodik olarak devam edecek. Vatandaşların daha güvenli bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için yapılan ve bir hafta kalıcılığı olan dezenfektanların koruyucu kimyasalları, insan sağlığını etkilemiyor.