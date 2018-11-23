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Kepez deplasman yolcusu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7.

grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, 25 Kasım Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Isparta Davraz Spor ile karşılaşacak.


Kepez Belediyespor, bu hafta deplasmanda Isparta Davraz Spor'la karşılaşacak. Liderliği elinde tutan Kepez Belediyespor'u idman yaptığı Hasan Doğan Stadyumu'nda taraftarları yalnız bırakmadı. Isparta deplasmanı öncesi sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulunan taraftarlar, Isparta karşılaşmasında takıma başarılar diledi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyorum. Başarılarının devam edeceğine ve liderliği koruyacaklarına inanıyorum” dedi.

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