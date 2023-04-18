Kepez Devlet Hastanesi Hemodiyaliz ünitesine kavuştu

Ünitenin hasta kapasitesi acil durumlarda 30 yatağa kadar çıkarılabilecek.

Kepez Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan 10 yataklı ve 10 cihazla hizmet verecek olan Hemodiyaliz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. Ünite içerisinde odalar her bir hastanın tek başına kalabileceği şekilde oluşturuldu. Teknolojik alt yapı olarak ise son ürünler kullanılarak, modern bir alt yapı oluşturuldu. Ünitenin hasta kapasitesi acil durumlarda 30 yatağa kadar çıkarılabilecek.

“İnsanlar artık tedavi olmak için yurt dışından ülkemize geliyorlar”

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Sağlık hizmeti doğumdan ölüme kadar ihtiyaç olan bir hizmettir. Bu hizmet uzun yıllardır kamu ve özel eliyle yürütülüyor. 1990'lı yıllarda vatandaşımızın yaşadığı güçlükleri bu tür binalarda çok kez yaşadık. Yeşil kartlının kapıdan sokulmadığı, insanlara yüzüne bakmadan reçetelerin yazıldığı, hasta bakıcıların bile hastaları azarladığı dönemde bu günlere geldik. İyi ki bu ülkenin vatandaşıyım. İnsanlar artık tedavi olmak için yurt dışından ülkemize geliyorlar. İyi ki bu günleri gördük, bu gururu beraber yaşıyoruz. Bunun yanında sorumluluğumuz da arttı. Sağlıkta çalışanlarımız sayesinde çok iyi bir noktaya geldik. Bu halk en iyi sağlık hizmetini anasının ak sütü gibi hak ediyor” dedi.

“11 kamu hastanesi ve kamu sağlık tesisi, 32 aile sağlığı merkezi kazandırdık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise konuşmasına şu sözlere yer verdi: “Aslında devletin en önemli vazifesinin sağlık alanında yatırımlar olduğunu tanımlayan iktidarımız dönemlerimizde Antalya'ya çok büyük eserler kazandırdı. Gerçekten her biri ile gurur duyuyoruz. Çok değişik alanlarda birçok kamu tesisi var. 2009 yılından bu yana Kepez'de 11 kamu hastanesi ve kamu sağlık tesisi, 32 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Devamları da geliyor, bunların içerisinde özel girişimin ortaya koyduğu tesisler yok. Onlar da 5 tane hastane ile bu yolculuğa katıldı. Bu hastaneyi hayata geçirmek için çok mücadele verdiğimi hatırlıyorum. Gayret ettik 2016 yılında da hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi olarak hizmete girdi. Bu yolculuğumuzun zirvesi olan 285 bin metrekare kapalı alanıyla Antalya Şehir Hastanesi de açılmak için günlerini sayıyor.”

“300' yakın hastaya hemodiyaliz hizmeti verme alt yapısına sahip olmanın gücünü hissettik”

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise, "Biz hemodiyalizin önemini yıllardır biliyoruz. Özellikle deprem sonrası çok daha önemli hale geldiğini bir kez daha gözlemledik. İlimizde deprem bölgesinden gelen 300' yakın hastaya hemodiyaliz hizmeti verme alt yapısına sahip olmanın gücünü hissettik. Bu alanda vatandaşlarımıza güzel hizmetler vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Hemodiyaliz ünitemiz 10 yataklı ve 10 cihaz olarak hizmet verecek”

Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan, “Dünyada 7 milyon kişinin ülkemizde ise 102 bin insanımızın canını kaybettiği pandemiyi acı tecrübeler ile yaşadık. Ülkemizin gerek sağlık alt yapısının yeterliliği, gerekse sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile pandemiyi başarılı bir şekilde atlattık. Hastanemizin yatak sayısının 3'de 1'inin yoğun bakım ünitesi olarak kullanıldığı dönemde hemodiyaliz ünitesi olarak açacağımız bu alanı 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde 14 yataklı yoğun bakım ünitesi olarak açmıştık. Nice hastalarımız şifa buldu. Hemodiyaliz ünitemiz 10 yataklı ve 10 cihaz olarak hizmet verecek. Gerektiğinde 30 yatağa kadar arttırılacak. Tüm odalar modern, her bir hasta kalacak şekilde düzenlendi. Hastalarımız kendilerini kendi evlerinde hissedecek. Kalite standartlarında hizmet verilecek” dedi.

Daha önce yapılan hizmetler hakkında da bilgi veren Gürkan, “2 yıl önce hastanemize uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alarak hizmete başladık. Uyku laboratuvarını 4 yataklı inme ünitesini açtık. Son olarak uzaktan bakım yetkisi alarak hastanemize gelemeyen, online olarak sağlık hizmeti sunuyoruz” sözlerine yer verdi.

Öte yandan açılış töreninde AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'de hazır bulundu. Hemodiyaliz ünitesi konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete girdi. Töreni çok sayıda personel de yakından takip etti.