Kepez Devlet Hastanesinde PCR Laboratuvarı hizmete başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve tehdit etmeye devam eden Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanı sıra Kepez Devlet Hastanesi'nde 4. PCR test Laboratuvarı açıldı.

11 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 hastalarını kabul eden Kepez Devlet Hastanesi, bugün itibarıyla PCR labaratuvarı hizmet vermeye başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan eşliğinde yeni açılan laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Dr. Hülür " İlimizde bulunan ve PCR testi çalışılan laboratuvar sayımız an itibari ile kamuda 4. PCR Laboratuvarı olup bu sayede test verme süresi de kısalacaktır. Kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyoruz. Ayrıca batı ilçelerinden PCR testi yaptırmak için il merkezine gelmeden test yaptırabilmeleri için Finike Devlet Hastanesi'nde de PCR Laboratuvar kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Laboratuvarlarımız yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve sağlık ekibine sahiptir.' dedi.