Kepez Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde 2018 Yılı hastane afet ve acil durum planı kapsamında saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Afet ve UMKE biriminin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı. Hastane Afet Plan Hazırlama Komisyonunda bulunan hastane yöneticilerinin, saha koruma, arama-kurtarma, yangına müdahale ve tahliye ekiplerinin tamamının aktif katılımı ile tatbikat öncesi hazırlanan senaryo gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Servis personelleri iş birliği ile yapılan tatbikatta senaryo gereği yoğun bakımda tedavi gören hastalar ve servis hastaları tahliye edildi.

Başhekim Uzman Doktor Ramazan Gürkan, mevcut senaryo doğrultusunda, olası deprem,yangın,dış toplu yaralanma ve KBRN(kimyasal-biyolojik-radyasyon-nükleer saldırı) durumunda Krize Müdahale Yönetiminin nasıl yapılacağı, Kırmızı (Yangın), Sarı (Tahliye) Mor (Acil Müdahale Planı Aktivasyonu),turkuaz(dış toplu yaralanma),turuncu(KBRN) Kod Aktivasyonun nasıl yapılacağı, gelişmiş ülkelerde uygulanan tahliye kuralları ve tahliye triajının nasıl uygulanması gerektiği ile afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları tatbik edildiğini söyledi.

İl genelini etkileyen ölçekte bir deprem durumunda hastanenin dış yardım almadan 72 saat boyunca kendi imkanlarıyla sağlık hizmetinin devamlılığının sağlanması, hastanede çıkabilecek olası bir yangına karşı hazır olunması ve deprem sonrası dışarıdan gelecek toplu yaralanmalara nasıl müdahale edileceğinin provasını yaptıklarını ifade eden Başhekim Gürkan , " Yine deprem sonrası zirai ilaç yayılması ve zehirlenen vatandaşların KBRN ünitesinde dekontaminasyonu da tatbikatta yer aldı. İl genelinde olası bir afete karşı hazır olunması için ilk kez bu kadar kapsamlı ve büyük ölçekte bir tatbikatın yapıldığını, deprem, yangın, KBRN afet senaryolarının iç içe bir arada oynandı. " dedi.