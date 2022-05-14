Kepez Devlet Hastanesi'nden hemşirelere özel etkinlik

Kepez Devlet Hastanesi 12-18 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda başlayan programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Çetin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcıları Nilüfer Yılmaz, Dr. Yusuf Günay, Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç, Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan ile sağlık çalışanlarının katıldı. Programın açılış konuşmalarının ardından hastane çalışanlarını arasından ‘Yılın Annesi' Şerife Özen Çaylan'a, 'Yılın Ebesi' Safiye Kaya'ya ve 'Yılın Hemşireleri' Sezgi Kıran İnce ve Derya Nur Çamsarı'ya plaket takdim edildi. Kepez Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarından oluşan orkestranın müzik dinletisi ile devam eden program pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Öte yandan, Hemşireler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin son ayağı Alacasu-Phasilis- Cennet koyu yürüyüş etabı sona erdi.