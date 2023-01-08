Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyonu Kepez Dokuma Spor, bölgesel lig biletini aldı.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin Antalya Şampiyonu olan Kepez Dokuma Spor, bölgesel lige katılma biletini aldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan ligin son maçı Polis Gücü Spor Kulübü ile Kepez Dokuma Spor maçı 33-65 skor ile sona erdi. Karşılaşmanın periyotları 6-15, 7-20, 6-11 ve 14-19 tamamlandı. Karşılaşmada baştan sona üstün taraf olan Kepezliler, kupayı almalarının coşkusunu yaşadı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı alt tribünden izleyen Kepez Dokuma Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, madalyalarını taktığı sporcularını tebrik etti.

Basketbola tam destek

Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Basketbol Şube Sorumlusu EKPA İnşaat sahibi Serkan Köysüren, basketbol takımlarının sponsoru olarak salonda yer aldı. Bu başarıların sadece başlangıç olduğunu belirten Köysüren, altyapı liglerinde oynayan takımların da önemli başarıları olduğunu söyledi. Antalya basketbolunun hak ettiği yerde olması için çabaladıklarını belirten Köysüren, “Kepezli basketbolcularımız ne kadar istekli olup üst liglere çıkarsa, bizim desteğimiz de bu orantıda artıyor. Takımımızın bölgesel ligde de bizleri gururlandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.