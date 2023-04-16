İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepez Dokuma Spor namağlup

Erkek Bölgesel Basketbol Ligi temsilcisi Kepez Dokuma Spor, 3’te 3 yaparak 2’inci Lig’e çıkma hedefini sürdürüyor.

Erkek Bölgesel Basketbol Ligi temsilcisi Kepez Dokuma Spor, 3'te 3 yaparak 2'inci Lig'e çıkma hedefini sürdürüyor.


Kepez Dokuma Spor, 3 maçın 3'ünü de kazanarak grubunda namağlup şekilde 2'inci Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynadığı Göcek Spor'u 57-52 yenen Kepez'in uzun erkekleri, grup lideri olarak lige çıkma yolunda güçlü bir adım daha attı. Maçın periyotları sırasıyla 15-13, 22-11, 8-13 ve 12-15 tamamlandı. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tribünden izleyen Kepez Belediyesi Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Antalya'yı üst liglerde temsil etmek istiyoruz. Bu yolculuğumuzda takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.