Kepez Dokumaspor, şampiyonluğa çok yaklaştı

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde güçlü rakibi Osmanlı Spor Kulübü'nü 69-62 yenen Kepez Dokuma Spor, cumartesi oynayacağı Polis Gücü maçını kazanmasıyla şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün en iddialı branşlarının başında gelen basketbolda, katıldığı her ligde şampiyonluk kovalıyor. Bunların başında gelen Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ndeki Kepez Dokuma Spor, geçen sezon bir maç ile şampiyonluğu kaptırdığı en güçlü rakibi Osmanlı Spor Kulübü'nü 69-62 yendi. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki maçın periyotları sırasıyla 20-17, 17-16, 13-17 ve 19- 12 tamamlandı. Cumartesi günü Antalya Spor Salonu'nda Polis Gücü ile karşılaşacak olan Kepez basketbolcuları, kazanmaları halinde Antalya Şampiyonluğu kupasını kaldırarak bölgesel lige katılma hakkı kazanacak.

"Şampiyon takım gibisiniz"

Karşılaşmayı seyirci tribününden yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, soyunma odasına giderek oyuncularının sevincini paylaştı. Maçta önemli rol oynayanları tek tek tebrik eden Çatal, son maçı kulübe yakışır şekilde, riske girmeden ve sakatlığa mahal vermeden kazanmalarını istedi. Basketbolda her zaman iddialı olduklarını hatırlatan Çatal, ‘Takım oyunu gösterdiniz. Bu tip maçlar zordur. Siz isterseniz bölgesel lige de gideriz. Oyun disiplininizi koruyun yeter ki. Kondisyonu arttırırsanız bölge maçlarında da iddialı oluruz. Antalya'nın şampiyon takımı gibi davranın. Hepinizi seviyorum' diye konuştu.