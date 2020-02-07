Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek

Kepez Belediyesi ‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde önemli bir projeye daha imza atıyor. ‘Sen de bırakabilirsin' projesi ile ilçe sakinlerini ücretsiz sigara bağımlılığından kurtarmaya hazırlanan Kepez, dumansız yaşamı seçenleri de ödüllendirecek.

Sağlık alanında ilçeye önemli yatırımlar ve hizmetler kazandıran Kepez Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde bağımlıları dumansız yaşama davet edecek. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayan Kepez Belediyesi, ‘Sen de bırakabilirsin' projesi ile sigarayı bırakmak isteyen ilçe sakinlerinin elinden tutacak. Farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak için de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katılımıyla projenin tanıtımı gerçekleştirilecek.

6 ay sonra ödüllendirilecek

‘Ben sigarayı bırakmak istiyorum' diyenlerin, 9 Şubat -31 Mart tarihleri arasında Kepez Belediyesi yanında bulunan Sağlık Merkezi'ne şahsen veya telefonla başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurunun ardından Kepez KETEM'e yönlendirilecek olan vatandaşlar, 6 ay sonraki tetkiklerde sigarayı bıraktıklarının tespit edilmesi halinde Kepez Belediyesi, tarafından ödüllendirilecekler. Dumansız yaşamı seçenlerin ödüllerini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, takdim edecek. Sağlıklı bir hayata adım atmak isteyenler, Belediye Sağlık Merkezi'nin, 338 11 22 nolu telefonundan gerekli bilgilere ulaşabilecekler.