Kepez en güzel buzağısını seçti

Kepez'de düzenlenen 2'nci Geleneksel Kepez Buzağı Yarışması'nda en güzel ve sağlıklı olan üç buzağı seçilerek ödüllendirildi.

Kepez'e bağlı Kirişçiler Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı 2. Kepez Buzağı Yarışması kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığında düzenlendi. Programa Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

En güzel buzağı

Jüri üyeleri yerlerini alarak yarışmaya katılan buzağıları inceledi ve içlerinden en güzel, sağlıklı olan üç buzağıyı seçerek ödüllendirdi. Yarışmanın, hayvansal üretimi daha yüksek noktalara taşımayı ve çiftçilerin gelirlerini artırarak desteklemeyi hedeflediği bildirildi.

Yarışmada Simental ve Holstein ırkı buzağılardan her ırk kendi kategorisinde yarışırken; her ırkın birincisine tam altın ve buzağı kulübesi; ikincisine yarım altın ve hayvan yemi; üçüncüsüne ise çeyrek altın ve hayvan yemi ödülü verildi.

Yarışmaya katılan hayvanlar ve sahiplerinin arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.