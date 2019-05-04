İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez en güzel buzağısını seçti

Kepez’de düzenlenen 2’nci Geleneksel Kepez Buzağı Yarışması’nda en güzel ve sağlıklı olan üç buzağı seçilerek ödüllendirildi.

Kepez'de düzenlenen 2'nci Geleneksel Kepez Buzağı Yarışması'nda en güzel ve sağlıklı olan üç buzağı seçilerek ödüllendirildi.


Kepez'e bağlı Kirişçiler Mahallesi'nin ev sahipliği yaptığı 2. Kepez Buzağı Yarışması kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığında düzenlendi. Programa Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.



En güzel buzağı


Jüri üyeleri yerlerini alarak yarışmaya katılan buzağıları inceledi ve içlerinden en güzel, sağlıklı olan üç buzağıyı seçerek ödüllendirdi. Yarışmanın, hayvansal üretimi daha yüksek noktalara taşımayı ve çiftçilerin gelirlerini artırarak desteklemeyi hedeflediği bildirildi.


Yarışmada Simental ve Holstein ırkı buzağılardan her ırk kendi kategorisinde yarışırken; her ırkın birincisine tam altın ve buzağı kulübesi; ikincisine yarım altın ve hayvan yemi; üçüncüsüne ise çeyrek altın ve hayvan yemi ödülü verildi.


Yarışmaya katılan hayvanlar ve sahiplerinin arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.