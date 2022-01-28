Kepez Fatin Gökmen Caddesi'nde taş duvar çalışması

Kepez Belediyesi Masa Dağı'ndaki konut yapımının artmasıyla beraber, araç yoğunluğunun yaşandığı Fatin Gökmen Caddesi'nde yol güvenliğini sağlamak amacıyla taş duvar çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı'nın şehir merkezine ulaşımını kolaylaştıracak modern yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatin Gökmen Caddesi'nde yol güvenlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeni yolun açılmasıyla beraber sıcak asfalt çalışmalarının ardından sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yol kenarında taş duvar çalışması yapılıyor. Yolun zemin kayması ve yağmur suyundan etkilenmemesi amacıyla yolun açık olan toprak zemini, kamyonlarla taşınan büyük kaya parçalarıyla dolduruluyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Fatin Gökmen Caddesi'nde başlattığı yol güvenlik çalışmasını kısa zaman içerisinde tamamlamayı planlanıyor.

“Masa Dağı'nın iki yakasına ulaşım”

Yeni yılın ilk meclisinde alınan kararla ilçenin kuzeyindeki Masa Dağını, Çankaya Mahallesi'ne bağlayan, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yol aksına Antalyalı, Kandilli Rasathanesi kurucusu ve ilk müdürü gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen Caddesi isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Çevresindeki imar parsellerine yatırım yapılmasını hızlandıracak Fatin Gökmen Caddesi, Masa Dağı'nı şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlıyor. Bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşım imkanı sağlayacak olan yol; Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanıyor.