Kepez genç yetenekleri arıyor

Kepez Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması 6. yılında yine yetenekli gençleri ağırlayacak.

Kepez Belediyesi'nin 6.Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın başvuruları başladı. Ülke genelinde 15 ile 30 yaş arası gençlere kapılarını aralayan yarışma, bu yılda Türkçe Pop, Rock, Türkü, Arabesk ve özgün müzik eserlerin yer aldığı şarkılarla müzik severleri 90'lı yıllara götürecek. Kepez Belediyesi 6. Ulusal Müzik Ödülleri Takvimi'ne göre 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan yarışma başvuruları, 24 Ocak 2020 tarihine kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi ve www.kepezkultur.com sitesinden online olarak yapılabilecek. Yarışmanın ön elemeleri 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, 5 kişiden oluşan seçici kurul ile Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın yarı final elemeleri 18-19 Şubat 2020, final elemeleri de 21 Şubat 2020 tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden yapılacak.

Dereceye girenlere ödül

Bu yılda halk oylaması sisteminin kullanılacağı yarışma, yine bir televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak. Yarışma jüri üyeleri ise Akdeniz Üniversitesi Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri ile ünlü sanatçılardan oluşacak. Kepez Belediyesi'nin 6. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, bu yılda sürpriz bir sanatçıyı konuk edecek. Müzik Ödülleri Yarışması, 3'üncü yılında Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, 4'üncü yılında Semiha Yankı ve İskender Doğan, 5'inci yılında da Eda- Metin Özülkü çiftini ağırlamıştı. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nda birincilik elde eden yarışmacı 7 bin TL., ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 3 bin TL. ile ödüllendirilecek.