İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez Kalkınma Vakfı öğrencilere umut oldu

Kepez Kalkınma Vakfı, 10 yılda 16 bin 159 öğrenciye umut oldu.


Kepez Belediyesi Kalkınma Vakfı, elde ettiği kazanç ile ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Vakıf, binlerce Kepezliye ekmek, öğrencilere de eğitim desteği sağlıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılında sadece 6 öğrenciye eğitim desteği sağlayabilen


İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların ve gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Kepez'den alınan her ekmekle sizde burslu okuyan öğrencilerimize destek olabilirsiniz” dedi. Kepez Kalkınma Vakfı, ilçede bulunan yardıma muhtaç kişilere de bir evin temel yiyecek maddesi olan ekmeği de ücretsiz götürüyor. Vakıf, 2009 yılından itibaren 3 milyon 772 bin 800 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.