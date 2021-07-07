Kepez Kanalizasyon Projesinde yarıya gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez İlçesi'nde yürütülen kanalizasyon projesinin yarısı tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar 66 bin metrelik şebeke hattı ve 6 bin 200 metre parsel hattının yapımı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Kepez İlçesi'nin 11 mahallesini kanalizasyona kavuşturmak için yapımına devam ettiği KDV hariç 45 Milyon TL yatırım bedelli kanalizasyon alt yapı çalışması hızla devam ediyor. 2020 Ekim ayında başlayan ve ara vermeden sürdürülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar projenin yarıdan fazlası tamamlandı. Proje ile 11 mahallede toplam 135 kilometrelik alt yapı imalatı yapılması planlanıyor.

“Yarısından fazlası tamamlandı”

Kepez İlçesi Kanalizasyon Projesi kapsamında Çankaya Mahallesi'nde 2 bin 294 metre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 23 bin 455 metre, Gazi Mahallesi'nde 7 bin 294 metre, Habibler Mahallesi'nde 19 bin 22 metre, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 9 bin 821 metre, Baraj Mahallesi'nde 2 bin 373 metre, Karşıyaka Mahallesi'nde 1542 metre ve Yeni Emek Mahallesi'nde 181 metre şebeke hattı yapıldı. Ayrıca 6 bin 200 metre parsel hattı bağlantısı gerçekleştirildi. Toplam 72 bin metre imalat ile projenin yarıdan fazlası tamamlanmış oldu.

“Hizmet vermeye başlandı”

ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nin tamamında ve Habibler Mahallesinin büyük bir kısmında çalışmaların tamamlanarak hatların devreye alındığı bildirildi. İki mahallede kanalizasyon altyapısı bölgede oturan vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ekipler hâlihazırda Fevzi Çakmak ve Baraj Mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.