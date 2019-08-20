Kepez Kent Meydanına konserli açılış

Kepez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı açılışlar, festivaller ve konserlerle kutlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Kepez Belediyesi, coşkulu bir etkinlik tablosu hazırladı. Kepez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılış üstüne açılış gerçekleştirecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2014 yerel seçimlerinde 70 proje arasında yer alan ve ‘Hayalim' dediği Kepez Kent Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşkulu bir törenle açılacak. Kepez Belediyesi'nin kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve ticari faaliyetlerin yanı sıra, peyzaj alanlarıyla da görkemli bir alana sahip olacak Kepez Kent Meydanı Projesi, 166 bin metre karelik bir alandan oluşuyor.

Kepez Kent Meydanı

Kepez'in coğrafi olarak merkezi olan Seyhan Caddesi'nde inşa edilen ‘Kepez Kent Meydanı' ilçeye önemli değerler kazandıracak. Kepez Kent Meydanı'nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı da, konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Kepez'de Sokak Festivali

Kepez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kepez Kent Meydanı'nda Sokak Festivali'nin de açılışını gerçekleştirecek. Türk mutfağının farklı lezzetlerinin yer alacağı festivalde, alışveriş alanları, çocuk oyun alanları, lunapark alanları kurulacak. Sokak sanatçılarının renklendireceği festivalde, ziyaretçiler her akşam canlı akustik müzik eşliğinde keyifli saatler geçirme şansı yakalayacaklar. Kepez'de 10 gün sürecek Sokak Festivali, renkli anlara sahne olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Kepez Belediyesi, coşkulu bir konsere de imza atacak. Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aynı gün açılışı yapılacak olan Kepez Kent Meydanı'nda sahne alacak. Antalyalılar, hafızalardan silinmeyecek bir konsere tanıklık edecek.