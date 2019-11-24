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Kepez Kent Meydanı'nda fuar

Kepez Kent Meydanı’nda organize edilen yöresel ürünler fuarının açılışını katılan Başkan Hakan Tütüncü, 46 bin metrekare büyüklüğündeki meydanın; kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.

Kepez Kent Meydanı'nda organize edilen yöresel ürünler fuarının açılışını katılan Başkan Hakan Tütüncü, 46 bin metrekare büyüklüğündeki meydanın; kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen yöresel ürünler fuarının açılışını yaptı. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Hakan Tütüncü, 45 standı gezerek, ziyaretçiler ve esnafla selamlaştı. Çocuklar için eğlence parkının da yer aldığı etkinliğe katılanlarla hatıra fotoğrafları çektiren Tütüncü, Kahramanmaraş dondurmasını da baltayla kesip, ikram etti. Konuşmasında, Kepezlilerin çok şanslı olduğunu vurgulayan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda hizmete açtıkları 46 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı'nın kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi. Bu özel meydanda Kepezlilerin hoşuna gidecek etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Tütüncü, “Bu meydanda 10 gün boyunca, gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzellikte etkinlikler olacak. Kepezliler, hizmetlerin en güzeline layık. En güzel hizmetleri de, hemşehrilerimizden aldığımız sevgiyle yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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