Kepez Kirişçiler'de içme suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde kurulacak olan İnşaat Malzemeleri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'nin içme suyu sorununu çözdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi imar yolları açılan bölgelerin altyapı ve içme suyu sorunlarını çözüyor. Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi'nde imar yollarının açılmasıyla birlikte inşaatına başlanacak olan İnşaat Malzemeleri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'nin içme suyu sorunu ASAT tarafından yapılan çalışmayla son buldu. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından “Döşemealtı-Kepez İlçeleri Acil İçme Suyu Hattı Yapım İşi” bünyesinde Kepez Kirişler Mahallesi'nde 4 bin 500 metre hattın yapımı üç hafta gibi bir sürede tamamlandı. Bu çalışmayla birlikte Kirişler Mahallesi'nde planlanan 191 adet işyeri içme suyu sorunu yaşamayacak.