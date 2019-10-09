Kepez, konut satışında Türkiye 2'incisi

Başkan Tütüncü, “Bu veriler Kepez'in nereden nereye geldiğinin ispatıdır” dedi.

Ülke genelinde nüfusu 150 binin üzerinde 159 ilçenin dahil edildiği “Türkiye Genelinde En Çok Konut Satılan İlçeler” başlıklı bir araştırma yapıldı. Özel bir kuruluş tarafından yapılan araştırma verilerine göre; Kepez, Türkiye'de en çok konut satılan ilçe sıralamasında 2. oldu. Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ikinci ilçe olan ve Antalya'nın da en fazla nüfus oranına sahip ilçesi Kepez'in nasıl değişim ve gelişim gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma verilerinin son derece memnuniyet verdiğini dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu veriler Kepez'in nereden nereye geldiğinin ispatıdır” diye konuştu.

Kepez'de nereden nereye

Kepez'in 10 yılda büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğine dikkati çeken Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağı bir Kepez ile karşı karşıya kaldım. İmar sorunları ile boğuşan, çok ciddi gece kondu stoku olan bir ilçe vardı karşımızda. Birde personeline dahi borcu olan bir Kepez Belediyesi vardı. Önce personel borcunu sıfırladık. Ardından mülkiyet ve imar sorunlarını çözdük. Mutlu bir Kepez istiyorsak, vatandaşın sorunlarını çözebilmenin yollarını aramalıydık. Bizde öyle yaptık. İmar revizyonları ile kat artışları yaptık, 2 B sorununu ortadan kaldırdık, 10 yılda 43 bin tapu verdik. Göreve geldiğimizde yumaklaşmış Kepez'in sorunları ile sokaklarda yürüyemezken, şimdi ise gönül rahatlığıyla yürüyorum. Ne mutlu ki bize, bir zamanlar Antalya'nın arka bahçesi olarak görülen Kepez, şimdi şehrin ön bahçesi oldu. “ dedi.