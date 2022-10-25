Kepez kortlarında Cumhuriyet turnuvası

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel turnuva düzenliyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ikinci kez tenis turnuvası düzenliyor. Başvuruların alınacağı Yeni Mahalledeki kulübün kortlarında düzenlenecek olan turnuva, 16 ile 75 yaş arasını kapsıyor. Tek kadınlar eksi ve artı 35 yaş, tek erkekler eksi ve artı 45 yaş ile karışık çiftler kategorilerinde yapılacak turnuva 28, 29, 30 Ekim'de gerçekleşecek. Bu yıl yaklaşık 100 tenisçinin katılımının beklendiği turnuvaya son başvuru tarihi olarak 26 Ekim olarak belirlendi. Spor yapmak isteyen herkese imkanlarını seferber ettiklerini belirten kulüp başkanı Hakan Çatal, ‘Kulübümüzün tesisleri sadece Kepezlilere değil, herkese kapılarını açıyor. Cumhuriyetimizi kutlamak adına düzenlediğimiz bu turnuvayla, ister seyirci ister sporcu olsun tüm tenis severleri kucaklamak istiyoruz' dedi.