Kepez Kurban Bayramına hazır

Vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için de 9 mahallede kesim yeri belirlendi.

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımını ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapabilmesine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kepez Belediye Encümeni'nin aldığı kararla ilçenin üç bölgesinde kurban satış yeri belirlendi. Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş hayvan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Adaklık Satış ve Kesim Alanı önünde küçükbaş hayvan, Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası yanında ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarı kuruldu. Pazar yerleri, yurdun dört bir yanından gelen besicilere tahsis edildi. Vatandaşlara ve besicilere huzurlu ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunan pazar alanlarında kurbanlık satışı başladı.

Kurban pazarlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Belediye tarafından sıkı şekilde denetlenen kurban satış alanlarında vatandaşların ve besici esnafının taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor. Besicilerin su ve elektrik ihtiyacını karşılayan Kepez Belediyesi, pazarların ve çadırların rutin temizliğini de yapıyor. İl dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanlarında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümler de bulunuyor. Pazar alanlarında market, lokanta ve dinlenme bölümlerinden oluşan hizmet çadırı, otopark ile farklı noktalara kurulan tuvaletler yer alıyor.

9 mahalleye kesim yeri

Kepez Belediyesi, kurban kesiminin sağlıklı bir ortamda Kurban'ın maneviyatına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik tedbirleri de aldı. Vatandaşların kurbanlarını, bakteri üretmeyen, temiz bir ortamda kesebileceği alanlar oluşturuldu.

Kepez Belediye Encümeni'nin aldığı kararla ilçede 9 ayrı mahallesinde kurban kesim alanı belirlendi.

Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı'nda ücretsiz kesim hizmeti verecek. Kesim yerlerinde kasaplık belgesi olan kişiler görevlendirilecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılacağı pazar alanının temizliğini, her kesimden sonra yapacak. Zabıta Müdürlüğü personelinin de bulunacağı kesim noktalarının su ve elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

Kurban satış ve kesim yerleri

Kurban satış yerleri, Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi (Büyükbaş), Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası Yanı (Küçükbaş ve Büyükbaş), Fevzi Çakmak Mahallesi Adaklık Satış ve Kesim Alanı Önü (Küçükbaş) bölgeleri olarak belirlenirken, Kurban kesim yerleri ise şu bölgelerden oluştu: Zafer Mahallesi Kapalı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Pazarı, Teomanpaşa Kapalı Pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi Kapalı Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı, Şafak Mahallesi Salı Pazarı, Çamlıbel Mahallesi Kapalı Pazarı, Gazi Mahallesi TOKİ Semt Pazarı