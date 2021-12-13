Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi

Sahasında ağırladığı Manavgat Belediyespor'u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup birinciliğini bırakmadı.

BAL Ligi 4. Bölge 3'üncü Grup'ta karşılaşan Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor maçı, 1-0 sona erdi. Hasan Doğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın 65'inci dakikasında oluşan korner vuruşunu gole çeviren Rıdvan Gökçe, takımı Kepez Belediyespor'un grup birinciliğini korumasını sağladı. Ligin 7'inci maçı sonucu puanını 19'a çıkaran Kepez Belediyespor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

“Hücum eksiğine rağmen 3 puanı aldılar”

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, meclis üyeleri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ile yönetim kurulu üyeleri, maç sonunda takımlarını tebrik etti. Takımın sponsorluğunu üstlenen işadamı Mustafa Yılmaz'ın golsüz biten ilk yarı sonunda takıma yaptığı motivasyon konuşması, maçın kazanılmasında etki oluşturdu. Sakatlık geçiren hücumdaki 3 önemli oyuncu eksikliğine rağmen kazanmayı başaran teknik direktör Şakir Filiz, maç maç düşünerek hareket ettiklerini söyledi.