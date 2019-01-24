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Kepez Müzik Ödülleri yarı finale hazırlanıyor

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 5 ’incisi gerçekleştirilecek olan Kepez Müzik Ödülleri Yarışması’nın ön elemeleri tamamlandı.

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 5 'incisi gerçekleştirilecek olan Kepez Müzik Ödülleri Yarışması'nın ön elemeleri tamamlandı.


Kepez Belediyesi'nin yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını gelenek haline getirdiği yarışmanın ön elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 244 yetenekli genç, ön elemelere katıldı.



Jüride özel isimler


Alper Kuş, Özkan Şenyurt, Yusuf Yıldız, Sinem Bakarlar ve Özkan Karaeroğlu gibi alanında uzman 5 müzisyenin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 35 genç yetenek, yarı finale katılmaya hak kazandı. Seslendirdikleri 70-80 ve 90'lı yılların şarkıları ile ön eleme heyecanı yaşayan adaylar arasından en iyi 35 ses yarı final için hazırlanarak, finalde yarışacak 15 yarışmacıdan biri olmak için hünerlerini sergileyecekler.



Amatör seslere destek


Kepez Belediyesi'nin 4'üncü yılında Semiha Yankı, İskender Doğan gibi önemli isimleri ağırladığı final jürisi koltuğuna bu yıl da 90'lı yıllara damgasını vuran sevilen ünlü isimlerden Metin Özülkü ile Eda Özülkü oturacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve her yıl başvuru sayısında artışların olduğu yarışmanın 1.cisi Kepez, 2.cisi Antalya, 3 ve 4.üncüsü ulusal çapta gerçekleştirilmişti. Kepez sınırlarını aşarak ulusal bir yarışma haline gelen ‘Kepez Müzik Ödülleri Yarışması' bu yılda İstanbul, İzmir, Denizli ve Kütahya gibi yurdun farklı illerinden yarışmacıları ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin genç yetenekleri desteklemek ve amatör seslere kendilerini keşfetme ve duyurma imkanı sunduğu müzik ödüllerinin yarı finali 11-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve yarışma canlı olarak yayınlanacak.

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