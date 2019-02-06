Kepez Müzik Ödüllerinde yarı final heyecanı

Kepez Belediyesi, tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kepez Müzik Ödülleri yarı finalinde 34 genç yetenek yarışacak.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri yarışmasında yarı finale gelindi. 15 ile 30 yaş grubu arasında 244 yarışmacının başvuru yaparak elemelerine katıldığı yarışma tüm heyecanıyla sürüyor. Jüri karşısında hünerlerini sergileyerek seçilen 34 yarışmacı profesyonel müzik eğitmenleri ile yarı final provalarını tamamladı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen provalarda seçtikleri şarkıları orkestra eşliğinde prova eden genç yetenekler profesyonel bir orkestra ile ilk sahne deneyimlerini yaşadılar.

Genç yeteneklerle yarı finale

Aralarında müzik kariyeri bulunan yarışmacıların olduğu yarı final ekibinde, daha önce müzik eğitimi ve sahne deneyimi olmayan yarışmacılar da profesyonel eğitmenlerden eğitim aldı. Yarışma koordinatörü Özkan Karaeroğlu'nun önerileriyle yarı finale hazırlanan 34 genç yarışmacı 70, 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran eserleri yeniden yorumladı. Nostaljik şarkılar konsepti ile gerçekleşen 5'inci Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri yarışması unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

Sonuçlar oylamayla belirlenecek

Yarışma, Antalya'nın yanı sıra Ankara, Kütühya, Denizli, Burdur gibi bir çok şehirden katılımcılarla bu yıl da ulusal bir konseptle gerçekleştiriliyor. Yarışmada sosyal sorumluluk projelerine imza atılırken, genç yeteneklerle birlikte aynı sahneyi paylaşacak engelli bir yarışmacı da ilk sahne deneyimini yarı final heyecanı ile eş zamanlı deneyimleyecek. Provalar ile her bir yarışmacı için hazırlanan kısa tanıtım filmleri yarı finalde sahne öncesi yayınlanarak yarışmacıları tanıtacak. 11-12 Şubat tarihlerinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri yarı finali, Kanal V Televizyonu'ndan da canlı yayınlanacak. Yarışmacılar, jürinin yanı sıra kendilerini etkinlik salonunda ve canlı yayında izleyen seyirciler tarafından internet üzerinden oylanarak puan toplayacak. Online oylama işlemleri yarisma.kepezkultur.com adresinde yarı final ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek.